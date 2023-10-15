كهرباء شمال القاهرة: تطوير 23 مركز خدمة عملاء بأعلى جودة للمشترك

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه تم تطوير عدد 23 مركز خدمة عملاء مميز عالي الجودة للمشتركين ، موكدا أنه تم إنشاء عدد 15 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل الإيصالات وسداد سرقات التيار.

و أضاف عفيفي فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " ، أنه تم تركيب ماكينات النداء الألى ( (Q System بجميع مراكز خدمة العملاء ومراكز الشحن للعدادات مسبقة الدفع وسداد الإيصالات لتنظيم العملاء لتلقى الخدمات وإرسال رسائل نصيه للعملاء على الهاتف المحمول تحدد رقم الدور و عدد المنتظرين لتلقى الخدمة ورساله أخرى لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل إليه.

و أشار عفيفي إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وتطبيق الهوية البصرية لعدد 15 مركز خدمة عملاء من إجمالي عدد 38 مركز خدمة عملاء ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خدمه مميزه لذوى الهمم وكبار السن بمراكز خدمة العملاء ومراكز الشحن للعدادات مسبقة الدفع وسداد الإيصالات وسرقات التيار حيث لهم الأولوية في الحصول على الخدمات بجميع شبابيك تقديم الخدمة.

وتابع عفيفي انه تم تطوير برنامج خدمة العملاء وميكنة العقود للمشتركين الجدد وإيصالات السداد ليتم طباعتها بعد استكمال تسجيل البيانات والمسح الضوئي لجميع المستندات المقدمة من العملاء ، بالإضافة إلى الحصول على شهادة ₉₀₀₁ ∕₂₀₁₅ ISO لمركز خدمه عملاء التجمع الأول ومركز خدمه عملاء التجمع الخامس.

و قال عفيفي أنه تفعيل سداد جميع الايصالات عن طريق الموبايل والانترنت بتطبيقات (سهل – فوري – خالص-Bee ) بالإضافة الي منافذ شركة فوري دهب وخالص و Bee وجميع الشركات المتعاقدة مع شركة خالص ( مصاري ـ أمان ــ خدماتي ـ البريد GPT ) .