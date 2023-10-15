صعود 12 قطاعا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 7.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 7.7%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.4%، وصعد قطاعا الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 1.2%، وزاد قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%.

كما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات العقارات، والسياحة والترفيه، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.384 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 532.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.24%، والعرب على 7.06%، واستحوذت المؤسسات على 24.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 10.7 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 23.8 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 24592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 8509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1449 نقطة.