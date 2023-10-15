ارتفاع مؤشرات البورصة بختام جلسة الأحد بتداولات تصل إلى 2.6 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.384 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 24592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 8509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5645 نقطة.