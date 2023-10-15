زراعة الأشجار والدهانات ضمن البرنامج البيئى التطوعى بـ10 مراكز شباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوما بيئيا تطوعيا بـ10 مراكز شباب، بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بكل مركز من مراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أن فرق أندية التطوع والفتاة قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات للبوابات، وذلك بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارةالمشروعات، تنفيذ باسم سعيد، مسئول أندية التطوع وغادة راشد، مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.