اليوم السابع
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معسكرات لدعم 400 فتاة بالأقصر ببرنامج تمكين الفتيات في الرياضة من أجل التنمية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:00 ص
معسكرات لدعم 400 فتاة بالأقصر ببرنامج تمكين الفتيات في الرياضة من أجل التنمية معسكرات لدعم 400 فتاة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر دعم مميز للفتيات، حيث تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المعسكرات التدريبية لبرنامج تمكين الفتيات ببرنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "مهارتى لياقتي دّوى"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية - بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وفي هذا الصدد يقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه نفذت المديرية فعاليات معسكرات تدريبية لبرنامج تمكين الفتاة ببرنامج الرياضة من أجل التنمية، حيث أن البرنامج يشمل عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية والمطاردة السلسلية، وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثال يحتذى به، والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر، وكيفية تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

ويضيف صلاح رشوان لـ"اليوم السابع"، إنه سوف يتم عمل 4 معسكرات فى أماكن مختلفة من المحافظة، حيث أن عدد المستفيدين 400 مشارك حيث يشمل كل معسكر 100 مشارك بإجمالى عدد 400 مشارك على مستوى محافظة الأقصر، حيث يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري، وفي إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وحساني أبو الحجاج وجمال عبدالناصر منسقي المشروع.

تدريبات الفتيات ببرنامج تمكين الفتيات فى الرياضة من أجل التنمية
تدريبات الفتيات ببرنامج تمكين الفتيات فى الرياضة من أجل التنمية

 

دعم 400 فتاة بالأقصر ببرنامج تمكين الفتيات فى الرياضة
دعم 400 فتاة بالأقصر ببرنامج تمكين الفتيات فى الرياضة

 

دعم 400 فتاة فى برنامج تمكين الفتيات فى الرياضة بالأقصر
دعم 400 فتاة فى برنامج تمكين الفتيات فى الرياضة بالأقصر

 

فعاليات دعم 400 فتاة بالأقصر ببرنامج تمكين الفتيات فى الرياضة
فعاليات دعم 400 فتاة بالأقصر ببرنامج تمكين الفتيات فى الرياضة

 

مدير الشباب والرياضة يتابع معسكرات دعم الفتيات
مدير الشباب والرياضة يتابع معسكرات دعم الفتيات

 

معسكرات تدريبية لدعم 400 فتاة بالأقصر
معسكرات تدريبية لدعم 400 فتاة بالأقصر

 

 







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