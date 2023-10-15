اليوم السابع
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روسيا تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية فى غزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:35 م
روسيا تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية فى غزة مجلس الأمن
أ ش أ

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قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، اليوم الأحد، إن موسكو دعت مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية فورية فى قطاع غزة.


وأضاف بوليانسكي- فى تصريح، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- أن التصويت على مشروع القرار الذى وزعته روسيا على أعضاء المجلس سيجرى غدًا الاثنين.


يشار إلى أن مشروع القرار الروسى يؤكد وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو أيضا إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون لذلك.

 







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