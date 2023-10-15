رئيس مياه المنوفية يتفقد محطتى معالجة صرف الكمايشة وكفر الشرفا الغربي بتلا

المنوفية - محمود شاكر

تابع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه محمد فوزى عوض رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة، أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها، ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp بمركز تلا .

وتفقد نجيب، أعمال محطة رفع صرف صحي بكفر الشرفا الغربي، وتم إزالة جميع العوائق التي تؤثر على المشروع الخاصة بخطوط الطرد، مع التأكيد على ضرورة سرعة الإنجاز والربط على محطات المعالجة، للاستفادة من المشروع ودراسة حلول غير تقليديه لأى معوقات تؤثر على التنفيذ دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين .

وشملت الزيارة المرور على محطة معالجة صرف صحى الكمايشة، ومعرفة الموقف الحالى للتنفيذ، وتبين أن نسبة التنفيذ مطابقة للبرنامج الزمني، وتم التأكيد على زيادة معدلات التنفيذ وسرعة البدء في الأعمال الكهروميكانيكية، لنهو الأعمال بالكامل فى الموعد المحدد .

واختتم نجيب، زيارته بتفقد أعمال شبكات الصرف الصحي بعزبة وهبة سليمان، ومعاينة أعمال تنفيذ خطوط الطرد بالقرية، وتم التأكيد على سرعة ربط محطات الرفع على محطة معالجة الصرف الصحى بالكمايشة.

وشدد نجيب، على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية، والحفاظ على جودة العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد نحيب، علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال، والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الاهالى بقرى المشروع، باعتبارها أساس نجاح المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع، وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع، والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .