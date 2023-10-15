رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له، لمناقشة آليات حصول مستشفيات جامعة الزقازيق على اعتماد "GAHAR"، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطن المصري والمضي قدما نحو التغطية الصحية الشاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، الدكتور وائل الدرندلي، الدكتور سيد العقدة أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية .

رحب الدكتور خالد الدرندلى بوفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى رحاب جامعة الزقازيق ، مشيدا بما تقدمه الهيئة لتطوير الخدمة الطبية ، والتى تعد إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وتعمل على إصدار متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد لكافة المستشفيات والمنشآت الطبية، حيث تعمل وفقا لمعايير عالمية في تقييم المستشفيات، متمنيا تحقيق تلك المعايير بالمستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق، مستعرضا منشآتها وإمكانياتها والخطط المستقبلية للتوسعات والتطوير بها لخدمة أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد طه أن الزيارة تكتسب مكانة هامة نظرا لكثافة وتنوع الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات جامعة الزقازيق لقطاع عريض من المواطنين، حيث تعد محافظة الشرقية ثالث محافظة من حيث عدد السكان، مشيدا بالاهتمام الذي توليه قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور خالد الدرندلي بحصول مستشفيات الجامعة على اعتماد GAHAR ، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وعقب الزيارة توجه رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات لمستشفى الجراحة بالمركز العلمى لافتتاح البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع إدارة كلية الطب والخاص بتدريب الكوادر الطبية علي معايير جودة الرعاية الصحية واعتماد GAHAR ، فى الفترة من 15 إلي 17 أكتوبر 2023 .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب - مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية رئيس مجلس إدارة المستشفيات، و الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتورة غادة نصر مدير وحدة الجودة بالمستشفيات، ورؤساء الأقسام بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس ومنسقين الجودة بالأقسام والإدارات ومديري المستشفيات وجميع العاملين بالمستشفيات٠

وخلال كلمته توجه الدكتور أحمد عناني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، مؤكدا أنه لابد من وجود معايير صارمة ومحددة للرقابة الصحية للارتقاء بالمنظومة وتقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية مستدامة سهلة الوصول متاحة لجميع المرضى على جميع المستويات والتحسين المستمر لها.

كما أعرب الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات عن سعادته بالتعاون المستمر والفعال بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومستشفيات جامعة الزقازيق حيث أنها الجهة المنوطة بإصدار المعايير لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات.

وتوجهت الدكتورة غادة نصر مدير وحدة الجودة بالشكر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التعاون المستمر والفعال مع مستشفيات جامعة الزقازيق، من خلال معايير محددة وواضحة ، عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدام المنهج العلمى فى قياس ومتابعة الأداء وتقديم برامج تهيئة متكاملة للإرتقاء بأداء العاملين فى المجال الصحى .

جدير بالذكر أن الاحتفالية بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، كما تم عرض ملخص سريع عن أنشطة الجودة بالمستشفيات ، وفي الختام تم تكريم الحضور من أعضاء الهيئة والعاملين بالمستشفيات من رؤساء الأقسام ومديرى العموم.