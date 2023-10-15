"حياة كريمة" تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة.. تعرف عليها

كتبت أسماء أمين

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التنموية التي تقوم بها مصر إن لم يكن الأكبر على الإطلاق، وإحدى أكبر المبادرات من نوعها في العالم، وتأخذ في اعتبارها جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المحددة من قبل الأمم المتحدة.

وبدأت المرحلة التجريبية في العام المالي 2020/2019 وركزت على تطوير بعض المناطق الأكثر فقرا، وتم تخصيص نحو 13.5 مليار جنيه لتطوير 375 قرية على مستوى والتي تخطت معدلات الفقر بها 70%

تقدر التكلفة الإجمالية للمبادرة حوالى تريليون جنيه وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد، وتعمل المبادرة على دراسة كل منطقة مستهدفة على حدة لتحديد ما تحتاجه لتوفير حياة كريمة لسكانها.

وقد حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة كافة اهداف التنمية المستدامة:

1- القضاء على الفقر 8.6%

2- القضاء على الجوع 0.4%

3- الصحة الجيدة 9%

4- التعليم الجيد 1.4%

5- المساواة بين الجنسين 1.1%

6- المياه النظيفة والنظافة الصحية 43%

7- طاقة نظيفة 19%

8- العمل اللائق 0.5%

9- الصناعة والابتكار 1.3%

10- الحد من أوجه عدم المساواة 0.1%

11- مدن محلية 10.4%

12- الاستهلاك والإنتاج المسؤولان 0.7%

13- العمل المناخى 0.1%

14- الحياة تحت الماء 0.1%

15- الحياة في البر 0.1%

16- السلام والعدل 2.6%

17- الشراكات عقد 2%