اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 05:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية ويوجه بمتابعة الصيانة الدورية للمعدات

السبت، 14 أكتوبر 2023 04:58 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية ويوجه بمتابعة الصيانة الدورية للمعدات تفقد الحملة الميانيكية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، الحملة الميكانيكية بالمحافظة، مؤكدا متابعة التشغيل وعمل الصيانة الدورية للمركبات، وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة جاهزية المعدات بصفة منتظمة وعمل الصيانة الدورية اللازمة لضمان كفاءتها والمراجعة المستمرة لجاهزيتها والاستعداد لموسم الأمطار.
 
جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
الحملة الميانيكية التابعة لمحافظة كفر الشيخ
الحملة الميانيكية التابعة لمحافظة كفر الشيخ

تفقد الحملة الميانيكية
تفقد الحملة الميانيكية

جانب من الحملة المياكنيكية
جانب من الحملة المياكنيكية

جانب من تفقدات المحافظ
جانب من تفقدات المحافظ

 







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

حملة ميكانيكية

صيانة دورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة