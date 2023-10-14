محافظ كفر الشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية ويوجه بمتابعة الصيانة الدورية للمعدات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، الحملة الميكانيكية بالمحافظة، مؤكدا متابعة التشغيل وعمل الصيانة الدورية للمركبات، وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة جاهزية المعدات بصفة منتظمة وعمل الصيانة الدورية اللازمة لضمان كفاءتها والمراجعة المستمرة لجاهزيتها والاستعداد لموسم الأمطار.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.