حملات مكثفة لمديريتي التموين والصحة على المحال التجارية برأس البر

دمياط معتز الشربيني

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات ومركز إصدار التراخيص بالوحدة بحملة مكبرة، بالاشتراك مع إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط، وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري، بحملات مكثفة للمرور على بعض المحلات والكازينوهات بمنطقة الجربي السياحي ومنطقة المستشارين وذلك لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة ومحاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام بعض المنتجات والأغذية متغيرة الخواص الطبيعية، كما تم التنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين.

وذلك بناءً على توجيهات منال عوض محافظ دمياط وفي إطار جهود الوحدة المستمرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة لمتابعة الأسواق.