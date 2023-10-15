اليوم السابع
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توابيت وتماثيل ولقى.. مصطفى وزيرى يعلن عن تفاصيل الكشف الأثرى الجديد بالمنيا.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:24 ص
توابيت وتماثيل ولقى.. مصطفى وزيرى يعلن عن تفاصيل الكشف الأثرى الجديد بالمنيا.. صور الدكتور مصطفى وزيري الأمين خلال المؤتمر الصحفي
كتب محمد أسعد تصوير: محمد القط

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أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة الغريفة بالظهير الصحراوى غرب مدينة ملوي جنوب مدينة المنيا، وذلك في مؤتمر صحفي ضخم حضره العشرات من وسائل الإعلام، وبحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.
 
وقال وزيري أن البعثة المصرية كشفت عن جبانة الدولة الحديثة للإقليم الخامس عشر، حيث تم اكتشاف مقابر صخرية للدولة الحديثة، وعدد ضخم من اللقى وتابوت لسيدة تسمى "ناني" نهاية الأسرة العشرين، وهي منشدة. 
 
كما ذكر وزيري أنه تم اكتشاف بعض المقابر التي أعيد استخدامها في العصر المتأخر لسيدة أخرى، ومجموعة من الأواني الملونة، كما تم الكشف عن بردية كاملة ولأول مرة في منطقة الغريفة، طولها قد يصل ل15 متر، النقوش بها تبدو كما لو أنها كُتبت بالأمس.
 
 
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الدكتور مصطفى وزيري الأمين خلال المؤتمر الصحفي

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