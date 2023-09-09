اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 09:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصطفى وزيري: انتهاء كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل

السبت، 09 سبتمبر 2023 08:44 م
مصطفى وزيري: انتهاء كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل مصطفى وزيرى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، انتهاء كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: المتحف المصري الكبير سيكون جاهزًا للافتتاح خلال شهر نوفمبر المقبل.
 
وعن سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، علق: "بحمد ربنا إن عندنا في مصر 40 متحف ومخازن متحفية على مستوى الجمهورية على أعلى درجة ممكنة من الأمن والتأمين، وجميع القطع الأثرية مؤمنة ومسجلة".
 
وتابع: "أمر غريب أن القطع الأثرية للمتحف البريطاني غير مسجلة ويتم سرقتها بسهولة"، مؤكدًا: "لم تفقد أي قطعة أثرية من متحافنا المصرية.

مصطفى وزيري

المتحف المصري

المتحف المصري الكبير

سيد على



الموضوعات المتعلقة

مصطفى وزيري لـ"اليوم السابع": القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف "الآثار"

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:58 م

مصطفى وزيرى لـ dmc: لأول مرة عرض 4500 قطعة من آثار توت عنخ آمون بالمتحف الكبير.. وافتتاح أشهر وأجمل متاحف العالم بالإسكندرية واكتشافات جديدة بالمنيا.. ويحذر من المساس بالمواقع الأثرية أثناء التطوير

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:15 ص

مصطفى وزيرى: اكتشافات بمنطقة "الغريفة" في المنيا أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:51 م

مصطفى وزيرى: عرض 4500 قطعة من آثار توت عنخ آمون لأول مرة بالمتحف الكبير

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:27 م

افتتاح جامع الأقمر بعد الانتهاء من ترميمه.. مصطفى وزيري: استكمالاً لما تشهده السياحة والآثار من إنجازات.. رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من جامع الأقمر لأول مرة بعد ترميمه.. فيديو

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة