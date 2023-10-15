تعرف على تفاصيل 117 بئرًا إرتوازية جار دقها بمراكز حياة كريمة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تولى محافظة سوهاج، ممثلة فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات الخاصة بوصلات مياه الشرب النقية ووصلات الصرف الصحى، وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، تم تنفيذ 117 بئرًا إرتوازية وذلك داخل 7 مراكز.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات حول أماكن الآبار اللإرتوازية على مستوى محافظة سوهاج تعرف عليها:

1 – عدد المراكز المستهدفة بحياة كريمة 7 مراكز.

2 – المراكز المستهدفة ضمن المبادرة بمراكز طما وساقلته والمراغة والبلينا والمنشاه وجرجا ودار السلام.

3 - الهدف من دق تلك الآبار زيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين فى جميع الأوقات وللقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة فى اوقات الذروة.

4 - عدد الآبار 117 بئرًا إرتوازية وذلك داخل 7 مراكز.

5 – الآبار تخدم أكثر من 1.5 مليون مواطن للمساهمة فى تحسين كميات المياه لدى المواطنين وتحقيق رضاهم.

6 – جاءت الآبار من خلال عملية التوزيع الخاصة بها كالآتى:

- جار دق 24 بئرا بمركز طما

- جار دق و13 بئرا بمركز المراغة.

- جارى دق 16 بئرا بمركز المنشاه.

- جارى دق 12 بئرا بجرجا.

- جارى دق 13 بئرا بدار السلام.

- جارى دق 37 بئرا بمركز البلينا.

- وبئرى مياه بمركز ساقلته.



اعمال التنفيذ



اعمال دق الابار



دق اللابار