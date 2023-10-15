بيض أسنانك بشكل طبيعى.. استخدم الفحم النشط وخل التفاح

كتبت فاطمة خليل

نحلم جميعًا بالحصول على أسنان لامعة وذات مظهر جذاب، وتعطى الأسنان انطباعًا عن مدى صحة الشخص، وهناك أسباب أخرى وراء الإقبال على تبييض الأسنان، فهي تعزز ثقة الشخص بنفسه وتساعده على الضحك بحرية وعدم الخجل من الابتسام أمام الكاميرات، في هذا التقرير نقدم بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها للحصول على أسنان بيضاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علاجات طبيعية للحصول على أسنان بيضاء

​مقشر الأسنان بالملح

يحتوي معجون الأسنان على الملح لأنه يتمتع بخصائص مطهرة خفيفة، ما يمكن أن يساهم فى الحفاظ على نظافة الفم الجيدة، علاوة على ذلك، ويعتبر الملح عاملاً كاشطًا وبالتالي يمكن أن يساعد في إزالة البقع السطحية من الأسنان وتعزيز مظهرها الأكثر بياضًا.

ومع ذلك من المهم استخدام النوع المناسب من الملح، اختر ملح البحر المطحون جيدًا أو ملح الطعام.

تجنب استخدام الأملاح الخشنة أو الكاشطة، لأنها قد تكون قاسية جدًا على أسنانك ولثتك.

للقيام بذلك بشكل صحيح، بللي فرشاة أسنانك وضعي عليها كمية صغيرة من الملح، ما عليك سوى قليل من الملح لهذا الغرض، قم بتنظيف أسنانك بلطف بالملح لمدة 1-2 دقيقة، واحرص على عدم الفرك بشدة، لأن التنظيف العنيف بالفرشاة قد يؤدي إلى إتلاف مينا الأسنان واللثة، بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، اغسل فمك جيدًا بالماء لإزالة أي جزيئات متبقية.

غسل الفم بزيت جوز الهند

افعل ذلك بشكل صحيح كل يوم وسترى النتائج. خذ زيت جوز الهند النقي، تمضمض بملعقة صغيرة من الزيت بفمك لمدة 15-20 دقيقة وابصقه بعد مرور بعض الوقت واغسل فمك بالماء. تساعد هذه الطريقة على إزالة البلاك، فعند مضمضة الزيت في فمك، تتراكم جميع البكتيريا في الزيت وتتم إزالتها عند بصقها.

علاوة على ذلك، فهو يساعد أيضًا على منع نمو البكتيريا مما يحمي الأسنان من المزيد من تسوس الأسنان الناجم عن تسوس الأسنان، حيث يُعتقد أن زيت جوز الهند له خصائص مضادة للميكروبات.

غسول الفم بخل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح كغسول طبيعي للفم للمساعدة في تحسين نظافة الفم وتبييض الأسنان.

لاستخدامه، قم بتخفيف خل التفاح بالماء وتمضمض بالخليط في فمك لمدة 30 ثانية تقريبًا قبل شطفه جيدًا بالماء. إنه حمضي بشكل معتدل، مما قد يساعد في تحلل وحل البقع الموجودة على سطح الأسنان الناتجة عن القهوة أو الشاي أو بعض الأطعمة الأخرى.

كما أن لديها بعض الخصائص المضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تقلل من نمو البكتيريا في الفم وبالتالي منع المزيد من تسوس الأسنان، وصحة الفم الجيدة.

ومع ذلك، من الضروري توخي الحذر عند استخدامه للعناية بالفم، لأن طبيعة الخل الحمضية قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان إذا تم استخدامه بشكل مفرط. لا تستخدمه كغسول للفم بشكل يومي.

الفحم المنشط

أصبحت هذه الطريقة علاجًا طبيعيًا شائعًا لتبييض الأسنان. لاستخدامه، قم بخلط كمية صغيرة مع الماء لعمل معجون ثم قم بتنظيف أسنانك به. الفحم المنشط مسامي، ويمكنه جذب المواد والارتباط بها. لأنه يرتبط بهذه المواد، فإنه يرفعها من سطح أسنانك. يمكن أن يساعد ذلك في إزالة البقع وتغير اللون، مما يجعل أسنانك تبدو أكثر بياضًا. ومع ذلك، يُنصح بالحذر، لأن الفحم المنشط يمكن أن يكون كاشطًا ويجب عدم استخدامه بشكل متكرر. الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى تلف مينا الأسنان.

​تبييض الأسنان بمعجون البيكربوناتو

تبييض أسنانك باستخدام معجون صودا الخبز البسيط "البيكربوناتو" يمكن أن يساعدك على الحصول على أسنان بيضاء في المنزل. لتحضير المعجون، كل ما عليك فعله هو أخذ القليل من مسحوق صودا الخبز وخلطه في الماء.

خذ قطعة قماش نظيفة أو كرة قطنية أو فرشاة أسنانك ضع المعجون على أي منهما وافركه بلطف على جميع أنحاء أسنانك. افركه لمدة 1-2 دقيقة. ثم اشطف فمك جيدًا.

صودا الخبز مادة كاشطة بشكل معتدل مما يسمح لها بإزالة البقع السطحية التي تسببها الأطعمة والمشروبات والتبغ من مينا الأسنان. وبصرف النظر عن هذا، فهو أيضًا قلوي بطبيعته مما يمكن أن يساعد في توازن مستويات الرقم الهيدروجيني في فمك. يمكن للبيئة الأكثر قلوية أن تثبط نمو البكتيريا وتقلل من خطر تسوس الأسنان.