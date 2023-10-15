بحوث الصحراء يشارك فى فعاليات الملتقى الثالث للتمور المصرية بالوادى الجديد

يشارك مركز بحوث الصحراء فى الملتقى الثالث للتمور المصرية بالوادى الجديد فى إطار المبادرات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع فى الزراعات النظيفة واستخدام الطاقة المتجددة والنهوض بالقطاع الزراعى وزيادة الصادرات الزراعية والتوسع فى الصناعات المرتبطة بإنتاج التمور، وبتعليمات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

أكد الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء حرص المركز على المشاركة ضمن فعاليات الملتقى لعرض اهم مخرجات ونتائج البحوث التطبيقية التى تهدف إلى رفع إنتاجية التمور والمكافحة الحيوية لافات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بالواحات المصرية.

وأضاف شوفى أن دور المحطات البحثية للمركز بالوادى الجديد وسيوة وتوشكى وبالوظة توفير العديد من شتلات وفسائل النخيل العالية الإنتاج فى ظل خطة الدولة لزراعة 5 مليون نخلة بالإضافة إلى توفير شتلات الخضر والفاكهة للمزارعين والمستثمرين.

واوضح أن دور المحطات أيضًا إنتاج وصناعة زيت الزيتون علاوة على إنتاج الكمبوست الزراعى من مخلفات النخيل وتجربة إنتاج الازولا كبديل اعلاف اخضر صديق للبيئة عالى القيمة الغذائية ومنخفض التكلفة، كما أن المركزيساهم فى ادخال وزراعة البطاطا البيضاء والكاسافا تحت ظروف الوادى الجديد بالإضافة إلى توفير الأسمدة الحيوية والعضوية للمزارعين فى ظل نهج الزراعة العضوية النظيفة بالمحافظة فى ضوء اتجاهات الدولة للحفاظ على التوازن البيئى ورفع الكفاءة الإنتاجية للاراضى.