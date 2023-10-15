بابا الفاتيكان يدعو لفتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة

فاطمة شوقى

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في قطاع غزة، مجددًا دعوته لإطلاق سراح المحتجزين، وقال البابا خلال كلمته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس "أطلب بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنين والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع"، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.

وأضاف بابا الفاتيكان "يجب احترام الحقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة، معربا عن قلقه إزاء الحصار المفروض على قطاع غزة، داعيا إلى إطلاق سراح الاسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال البابا - بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء الحصار الشامل الذي يعيش فيه الفلسطينيون في قطاع غزة حيث سقط أيضا العديد من الضحايا الأبرياء"، مضيفا "أطالب بإطلاق سراح الرهائن على الفور"، مؤكدا أن "الشرق الأوسط لا يحتاج إلى الحرب، بل إلى السلام: سلام مبني على العدالة والحوار وشجاعة الأخوة".