وقال البابا - بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء الحصار الشامل الذي يعيش فيه الفلسطينيون في قطاع غزة حيث سقط أيضا العديد من الضحايا الأبرياء"، مضيفا "أطالب بإطلاق سراح المحتجزين على الفور"، مؤكدا أن "الشرق الأوسط لا يحتاج إلى الحرب، بل إلى السلام: سلام مبني على العدالة والحوار وشجاعة الأخوة".