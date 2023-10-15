المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط والسلاح لاتهامه بالإتجار في المخدرات بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفي أبو القاسم زيدان، وإبراهيم مرتضي إبراهيم، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل لسنة 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،ا" 28 عاما تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر، مع إحراز سلاح أبيض سكيناً، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.