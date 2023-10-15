المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، بدائرة مركز سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، وإبراهيم مرتضى إبراهيم، بأمانة سر محمد عبدالحميد، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الماضى، بدائرة سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ن . ع ) عامل تهمة ضرب المجنى عليه ( و . أ ) عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تعدى بالضرب عليه باستخدام "كوريك" فأحدث إصابته التى أدت إلى عاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.