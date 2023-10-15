المتهمون بسرقة تاجر أقمشة يكشفون تفاصيل مخطط الاستيلاء على مليون جنيه في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، من تاجر أقمشة، بمنطقة أطفيح في الجيزة، أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة، وذكر أحدهم أنه يعمل بكافتريا، وخلال عمله، كان المجني عليه يتردد عليه، وعلم أن بحوزته مبلغ مالي خاص بتجارته، ومن المقرر سفره بالنقود، فاتفق مع باقي المتهمين على سرقته.

أضاف المتهمون أنهم تتبعوا المجني عليه، بواسطة سيارتين، واستوقفوا السيارة الميكروباص التي يستقلها التاجر، وهددوه بالأسلحة النارية والبيضاء، واستولوا منه على الحقيبة التي تحتوي على النقود وفروا هاربين.

وأرشد المتهمون عن المبلغ المالي، وتم ضبطه، وتم الاستماع لأقوال التاجر المجني عليه، الذي اتهم الجناة بارتكاب الجريمة، حيث تعرف عليهم، واتهمهم بالسرقة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعرض تاجر أقمشة للسرقة على يد 10 أشخاص في منطقة أطفيح، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال (تاجر أقمشة- مقيم بساحل سليم بأسيوط) سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارة " إثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.