اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:31 م
القومى للمرأة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشيد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لقطاع حقوق الإنسان باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للسيدات ذوى الإعاقة البصرية (الصادر لهن بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهن )بالمجان، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بهذه التوجيهات التى تعد استكمالًا لنهج وجهود الدولة المصرية فى دعم المرأة، وتؤكد الدعم والمساندة الدائمة من وزارة الداخلية للمرأة المصرية، تفعيلا للدور المجتمعى والإنسانى للشرطة ومسئوليتها الاجتماعية لتعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات ذوى الإعاقة مما يساهم فى تدعيم جسور الثقة فيما بينهما.

 







القومى للمرأة

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

الداخليه

وزير الداخليه

ذوى الاعاقه البصرية



الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة يواصل حملات طرق الأبواب "بلدى أمانة" بقرى وأحياء قنا والمنيا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:02 ص

القومى للمرأة فى الشرقية: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "دوى" بالمدارس

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:42 ص

"القومى للمرأة" بالإسكندرية: غدًا انطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:31 م

القومى للمرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية "دوى" لتمكين الفتيات

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:25 م

"القومى للمرأة" يهنئ هبة هجرس بعد تعيينها مقررا معنيا بذوى الهمم بالأمم المتحدة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 07:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة