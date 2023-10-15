اليوم السابع
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الصليب الأحمر فى غزة يناشد بضرورة إدخال أدوية ومواد إغاثية للقطاع بشكل عاجل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:19 م
الصليب الأحمر فى غزة يناشد بضرورة إدخال أدوية ومواد إغاثية للقطاع بشكل عاجل الدمار فى غزة
كتب أحمد جمعة

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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، أن الوضع في غزة حرج جدا، مناشدا بضرورة إدخال أدوية ومواد إغاثية بشكل عاجل والسماح لفرق الصليب الأحمر في غزة.

وأعلن الصليب الأحمر في غزة، أمس السبت، توقف عملياته داخل قطاع في غزة مع عدم توافر ضمانات المرور الآمن، صعوبة الوصول إلى الإمدادات وجلب إمدادات إضافية، عدم توفير وسائل الاتصالات.

وأوضح الصليب الأحمر في غزة عبر بيان، أن عناصره موجودون على الأرض في غزة وعلى استعداد لتقديم المساعدة، مشددا على ضرورة تمكين القيام بالعمل الإنساني في جميع الأوقات.

قصف طيران حربي إسرائيلي، الاحد، المستشفى الأهلي العربى في قطاع غزة.

دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، المواطنين الفلسطينيين بالتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم فورا.

وقالت مصادر في مُستشفيات قطاع غزة، الأحد، إن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجارى، وأدى ذلك إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدنى الفلسطينى.

وأفادت المصادر بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شُطبت بشكل كامل من السجل المدنى، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، فى عدد من مدن ومخيمات القطاع.







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