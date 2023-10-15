الصحة العالمية وهيئة الرعاية الصحية وسفارة اليابان تحتفل باليوم العالمى للصيادلة 2023

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال الاحتفال ب اليوم العالمى للصيادلة ، إن هناك نقلة نوعية فى الخدمات الصحية فى مصر، ونفتخر أن هيئة الدواء المصرية أظهرت التميز على مستوى إقليم شرق المتوسط، وذلك من خلال توطين صناعة الدواء فى مصر، والتى استطاعت مصر إنتاج الأدوية المصرية لعلاج فيروس سى بأسعار تنافسية بعد أن كانت تباع بآلاف الدولارات، واستطاعت أن تعالج ملايين المصريين بهذه الأدوية وحصلت على الشهادة الذهبية لخلوها من فيروس سى.

وقالت خلال احتفالية اليوم العالمى للصيادلة، إن التغطية الصحية الشاملة والتامين الصحى الشامل تجربة متميزة والصحة العالمية تتعاون مع مصر، موضحة إن الاحتفال باليوم العالمى للصيادلة لتسليط الضوء على دور الصيدلى الذى لعب دورًا كبيرًا خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أننا لا ننسى كذلك دور المستشفيات الصديقة للبيئة، ومنع التغيرات السلبية للمناخ وكيفية المحافظة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أن بدعم من هيئة الدواء المصرية تم تعزيز الصناعات الدوائية المصرية وتعزيز المصانع الدوائية المصرية واستطاعت مصر ان تحصل على أول شهادة فى العالم للقضاء على فيروس سى، وهذا انجاز كبير فى مصر.

حضر الاحتفال السفير اليابانى بالقاهرة أوكا هيروشي، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وحياة كريمة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين هيئة الرعاية المصرية واليابان، لتدريب مقدمي الخدمة الصحية وتعزيز الوعي الصحي للمواطنين في مجالات أمراض السرطان، مثل "سرطان البروستاتا" و"سرطان المثانة" و"سرطان الدم الحاد، وتعزيز الوعي الصحي للمواطنين حول الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها بطرق مبتكرة وسهلة الوصول.

من جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروعى التأمين الصحى الشامل، وحياة كريمة بوزارة الصحة، إن الاتفاقية في مجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية وتعزيز وعي المواطنين، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، في ضوء الالتزام بتعزيز تطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية صحة أفضل للمواطنين.

وأضاف السبكي، أنه تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية مفتاحًا لتعزيز التدريب والتطوير المستمر لمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث ستتاح لهم فرص جديدة للتعلم والتدريب في الممارسات الطبية الحديثة، وسيتم تبادل الخبرات والمعرفة مع الجانب الياباني، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير المهارات الطبية للكوادر الصحية بالمنشآت الصحية للهيئة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم التركيز على تعزيز وعي المواطنين حول عدة أمراض مهمة من خلال الحملات التوعوية لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، وتوفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للمواطنين حول الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها، بطرق مبتكرة وسهلة الوصول، بما في ذلك الحملات الميدانية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، قائًلا: "إن التأثير الإيجابي على حياة المرضى هو الغرض وراء كل ما نقوم به، نحن نركز جهودنا على حلول الرعاية الصحية التي لديها القدرة الأكبر على تغيير حياة المواطنين، موضحا انه يتم دعم رحلة المريض بأكملها، بما في ذلك التشخيص المبكر والعلاج والرعاية ما بعد العلاج، لبناء مستقبل أفضل وأكثر صحة والتحول إلى نموذج أكثر استدامة".

وأعرب السفير أوكا هيروشي، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجانبين المصري والياباني في مجال الرعاية الصحية، ذلك التعاون الذي سيثمر عن حزمة من البرامج التدريبية والحملات التوعوية في عدة مجالات أبرزها رعاية مرضى السرطان.

وأضاف هيروشي: قائلًا: "أهنئكم على نجاح مجهودات هيئة الرعاية الصحية في تحقيق أفضل رعاية صحية للمصريين، وأتمنى أن تظل الابتسامة التي لطالما نراها على وجوه الكثيرين من المرضى خلال زيارتنا للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمختلف محافظات مصر بفضل الجهود المبذولة من الفرق الصحية في خدمة ورعاية المرضى.

وأكد، أننا فخورون بالتعاون المشترك بين العديد من الهيئات والشركات اليابانية مع هيئة الرعاية المصرية بما يحقق الكفاءة الصحية، في إطار الرؤى المشتركة للدولتين والعلاقات التي تحظى بالزخم المتواصل في الفرص والممكنات للتوسع في القطاعات المختلفة، وأهمها الرعاية الصحية لبناء مستقبل واعد في البلاد".

واتفق الجانبان بموجب توقيع الاتفاقية اليوم، على التعاون في مجالات تنظيم الجلسات النقاشية وورش العمل التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والصيادلة حول رحلة علاج مرضى السرطان، وبخاصة سرطان البروستاتا، وسرطان الدم الحاد، وسرطان المثانة، وفقر الدم المرتبط بمرض الإعتلال الكُلوي المزمن، وذلك داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات علمية لأطباء الأسرة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة تتناول موضوعات سرطان البروستاتا، الفحص والتشخيص المبكر، البروتوكولات الإكلينيكية والإرشادات، وكذلك التوعية حول سرطان المثانة، كما اتفق على التعاون في تنظيم حملات توعوية ميدانية للمواطنين، لتعزيز الوعي حول سرطان البروستاتا، وتقديم حملات الكشف المبكر المجانية عن أمراض البروستاتا.

وتجدر الإشارة، إلى أنه شارك احتفالية اليوم العالمي للصيادلة 2023، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والسيد السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إضافة إلى نواب رؤساء وممثلي الهيئات الصحية المصرية المختلفة، وقادة القطاع الصحي في مصر بالقطاعين الحكومي والخاص، والجامعات المصرية، والباحثون في مجال الدواء.

يذكر، إنه تم تكريم عدد من الصيادلة خلال اليوم والذى كانت لهم دور خلال جائحة كورونا وكذلك تكريم عدد من اسر الشهداء الذين استهدوا اثناء تأديهم واجبهم وعملهم خلال جائحة كورونا.