اليوم السابع
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الصحة العالمية: مصر تقوم بدور كبير لتسهيل وصول المساعدات الطبية إلى غزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:16 م
الصحة العالمية: مصر تقوم بدور كبير لتسهيل وصول المساعدات الطبية إلى غزة ممثل منظمة الصحة العالمية مع سفير اليابان
كتبت أمل علام

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قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريح خاص لــ "اليوم السابع"، نشكر الرئيس السيسى على وقوفه بجانب الشعب الفلسطينى الذى يعيش مأساه حقيقية، مؤكدة أن مديرعام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، ثمن جهود مصر فى توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

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رئيس هيئة الدواء وممثل الصحة العالمية والدكتور هانى راشد 

وأوضحت، على هامش الاحتفالية التي نظمتها اليوم الهيئة العامة للرعاية الصحية باليوم العالمى للصيادلة 2023،  إن شحنة الأدوية التي أرسلتها المنظمة تكفى احتياجات 300 ألف شخص، ونأمل لتوفير العلاجات للمرضى هناك في قطاع غزة، ونرفع شعار لا للعنف ولا للكراهية، مع حماية العاملين في الشئون الإنسانية، وحماية العاملين الصحيين.

رئيس هيئة الرعاية الصحية
الدكتور احمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية بجوار سفير اليابان 

وأضافت، إننا لا ننسى أن هناك دور كبير لمصر في محاولات وقف العدوان ضد قطاع غزة، موضحة ، إنه بصفتى ممثل منظمة الصحة العالمية ودورى في الأمم المتحدة، أرى إن هناك تنسيقا بين وزير الصحة والسكان ووزارة الخارجية المصرية، ومن جميع الجهات المسئولة لايصال المساعدات الطبية الى غزة، بمجرد أن يتم فتح المعبر وتوفير ممرات آمنة.

وأوضحت، إن التبرع بالدم هو جزء من السلام وأريد أن أشكر وزير التعليم العالى، والجامعات المصرية كلها لتوجية الشباب للتبرع بالدم لصالح المصابين فى فلسطين، موضحة، أن منظمة الصحة العالمية ندعو للسلام والأمن الصحى، وتحقيق الأمن والأمان للجميع. 







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