اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:47 م
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السجن 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:35 م
السجن 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة شقيقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، والزمتها بالمصاريف الجنائية لاتهمامهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود ، وعضوية المستشارين مصطفي أبو القاسم زيدان، وإبراهيم مرتضي إبراهيم، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين " ص،م" ، " وشقيقه "م،م" تهمة إحراز سلاحاً ناريا مششخنا بندقية آلية سريعة الطلقات، مع إحراز ذخائر استعملت في السلاح الناري، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.






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جنايات سوهاج

السجن

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