اليوم السابع
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الرقابة على الصادرات تفحص 41752 رسالة صناعية أول 6 أشهر من 2023

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:00 م
الرقابة على الصادرات تفحص 41752 رسالة صناعية أول 6 أشهر من 2023 اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات
كتب إسلام سعيد

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نجحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 في فحص 49015 رسالة، حيث بلغت رسائل الواردات الصناعية عدد (41752) رسالة تم قبول عدد (39905) رسالة، ورفض عدد (1847) رسالة، بينما بلغت رسائل الواردات الغير صناعية عدد (7263) رسالة تم قبول عدد (7049) رسالة ورفض عدد (214) رسالة.
 
وأشار تقرير انجازات الهيئة أنه تم فحص عدد (214641) رسالة بمعامل الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها بالمعامل الغذائية والكيميائية عدد (121822) عينة منها عدد (14369) عينة تعاقد، بينما تم فحص عدد (92819) عينة بالمعامل الصناعية.
 
وأعلن اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات اصدار عدد (226465) شهادة منشأ خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023، وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية.
 
حيث تم إصدار عدد (78389) شعار جامعة الدول العربية، وعدد (90) شهادة اتفاق ثنائي، وعدد (77824) شهادة EUR1، بينما تم اصدار عدد (11746) EUR. MED، وعدد (47815) شهادة FORM-A، وعدد (509) شهادة G.S.T.P، كما تم اصدار عدد (7962) شهادة لاتفاقية الكوميسا، وعدد (66) شهادة AFCFTA، وعدد (2064) شهادة لاتفاقية الميركسور.
 
 
 






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