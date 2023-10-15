الرئيس السيسى يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماع مجلس الأمن القومى.
الرئيس السيسى يترأس اجتماع مجلس الأمن القومىالأحد، 15 أكتوبر 2023 01:24 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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