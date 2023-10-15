اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:24 م
الرئيس السيسى يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي

الرئيس السيسي

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مجلس الأمن القومى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة