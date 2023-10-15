مجلس الأمن القومى برئاسة "السيسى" يبحث تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.