الرئيسية أخبار عاجلة مجلس الأمن القومى برئاسة "السيسى" يبحث تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:30 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. السيسي الرئيس السيسي مجلس الأمن القومي عاجل اليوم السابع بلس الرئيس عبد الفتاح السيسي الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:24 م حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدا من نقابة العاملين بالغزل والنسيج الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:06 م نص كلمة الرئيس.. السيسي يلبي نداء الشعب ويعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأحد، 15 أكتوبر 2023 06:20 ص الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره البرازيلى للتباحث بشأن غزة السبت، 14 أكتوبر 2023 10:49 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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