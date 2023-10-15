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الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:31 م
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مجلس الأمن القومى برئاسة "السيسى" يبحث تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:30 م
مجلس الأمن القومى برئاسة "السيسى" يبحث تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
 
 
 
 
 
 
 

 







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