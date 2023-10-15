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التعليم: تسكين من وصل سن 5 سنوات حتى 1 أكتوبر 2023 بالمدارس الرسمية للغات

الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:00 ص
التعليم: تسكين من وصل سن 5 سنوات حتى 1 أكتوبر 2023 بالمدارس الرسمية للغات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات التعليمية والإدارات تعمل على تسكين الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية للغات " التجريبيات سابقاً" للعام الدراسي الحالي 2023,2024، والذين وصل سنهم فى 1 أكتوبر الجارى 5 سنوات، مشددة على أن من حق هؤلاء التلاميذ الالتحاق  kg1، هذا العام  وعدم بقائهم للعام الدراسي المقبل، لأن سنهم فى 1 أكتوبر 2024 سيكون غير مناسب لدخول المدارس الرسمية للغات.
 
وأوضحت المصادر أن المديريات التعليمية تجرى تنسيق القبول لمرحلة رياض الأطفال حسب الكثافات المتاحة وأيضا الأماكن الشاغرة بالمدارس.
 
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 
 
 






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