البوتاسيوم مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.. اعرف مصادره

كتبت ميرفت رشاد

يؤثر نظامك الغذائي بشكل كبير على صحة قلبك، فسوء التغذية ونمط الحياة يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن تلك العناصر البوتاسيوم الذي يعمل على السيطرة على عوامل الخطر المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية.

إلى جانب أنه يخفض ضغط الدم لديك، ويمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول، ويمكن للبوتاسيوم تنظيم تقلصات العضلات والقلب ومع ذلك، لا يستهلك الكثيرون ما يكفي من البوتاسيوم، والضعف وتشنجات العضلات وعدم انتظام ضربات القلب وسوء الهضم والتنميل ومشاكل التنفس هي بعض أعراض نقص البوتاسيوم، وإليك قائمة الأطعمة الغنية بهذا العنصر الهام، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv."





صحة القلب: وإليك كيف يساعد البوتاسيوم

ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، للسيطرة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب يجب التأكد من أرقام ضغط الدم الصحية، يمكن أن يساعد إضافة البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم والأطعمة المصنعة يمكن أن يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

المصادر الغذائية للبوتاسيوم

1. الموز

الموز هو أفضل مصدر للبوتاسيوم، يمكنك بسهولة العثور على الموز طوال العام، ستوفر هذه الفاكهة أيضًا العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم والمزيد.

2. المشمش المجفف

المشمش المجفف يمكن أن يقدم لك العديد من الفوائد الصحية، يمكن أن يعزز صحة العين والهضم وصحة الجلد ويعزز أيضًا فقدان الوزن، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم. أضف القليل من المشمش المجفف إلى وجباتك الخفيفة في المساء.

3. السبانخ

الخضروات الورقية الخضراء صحية للغاية، السبانخ هي واحدة من أفضل الخيارات للاختيار من بينها، يعد السبانخ أيضًا مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم

4. عصير البرتقال

البرتقال مصدر كبير لفيتامين C وكذلك البوتاسيوم، يمكنك أن تأكل برتقالة أو تشربه عصير، سيساعدك البرتقال أيضًا على مكافحة الالتهاب.

مصادر غذائية أخرى: سمك السلمون واللبن والبنجر والبطاطس والبطاطا الحلوة والعدس وعصير الطماطم والزبيب والفاصوليا والمأكولات البحرية.