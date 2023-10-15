الأرصاد: أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية تمتد خفيفة لجنوب الوجه البحرى

كتب محمود راغب

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار تظل قائمة، حيث إنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 23.