الآلاف يتظاهرون في جنيف تضامنا مع الفلسطينيين

أحمد علوى

تظاهر آلاف الأشخاص تضامنا مع الفلسطينيين في جنيف السبت بعد أسبوع من الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل ورد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف على قطاع غزة.