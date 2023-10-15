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اعرف مهام لجان رصد مخالفات الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2024

الأحد، 15 أكتوبر 2023 08:00 م
اعرف مهام لجان رصد مخالفات الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارا بتشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددت الهيئة مهامها وآلية عملها.
 
وحددت الهيئة في القرار رقم 23 لسنة 2024 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات مهام لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتي تضمنت رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور ، أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.
 
وتضمن القرار أن تعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ، لإعمال شئونه.
 
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.
 
 






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