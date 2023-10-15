صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.22% بمنتصف التعاملات بتداولات تتجاوز مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تتجاوز مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 20446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 24738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 8555 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 3759 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 5662 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 5353 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأراب للتنمية والاستثمار العقاري.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (اصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.72 مليون وثيقة بدلًا من 2.71 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 54 ألف سهم، 159 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما 100 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 10 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 395 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، 600 ألف سهم، 658.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وايه كابيتال القابضة، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1500 سهم، 1.8 مليون سهم، 1200 سهم، 395 ألف سهم، 927.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 71.7 ألف سهم.

وفي سياق منفصل قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه تم تأجيل الميعاد المحدد لتقديم العروض الفنية والمالية للمناقصة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة لمدة شهر حتى تاريخ 12 نوفمبر المقبل، بسبب كثرة الأعمال المطلوبة في المناقصة.

في شأن آخر قالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إنها حققت إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 45.1 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022 بنسبة نمو 300.2%، وانخفضت خسائر الشركة من 56.8 مليون جنيه إلى 30.2 مليون جنيه.