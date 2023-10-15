اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إعلان نتيجة المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال بمدارس القاهرة الرسمية للغات

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:00 م
إعلان نتيجة المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال بمدارس القاهرة الرسمية للغات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة المرحلة الثانية لرياض الاطفال للمتقدمين بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2023 -2024، موضحة أنه يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult
 
ووجهت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي، موضحة أنه  يتم دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بالمدرسة وبالبريد خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وفي حالة التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يوم سيتم إلغاء التقديم نهائياً ولا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر بمحافظة القاهرة فقط.
 
وشددت المديرية على أنه لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي، كما يمنع  منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.
 






التربية والتعليم

التقدم لرياض الأطفال

نتجية المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال

اخبار مصر

نتيجة القبول برياض الاطفال



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم توافق على صرف الحافز لمعلمى مادة المهارات المهنية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:00 ص

تعليم القاهرة: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:38 ص

ضمان الجودة: تم اعتماد 271 معهدا أزهريا العام الماضى

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:41 ص

المديريات توجه المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بتقديم أوراق التعاقد

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:01 ص

وزارة التعليم توجه المدارس بتنفيذ مسابقة الطفولة للطلاب

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة