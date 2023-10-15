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أمطار متفاوتة الشدة بالسواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:20 م
أمطار متفاوتة الشدة بالسواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 29 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

 

كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21.

 







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