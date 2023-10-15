أسعار الذهب اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2360 جنيها.

عيار 18 يسجل 2023 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2679 جنيها.

الجنيه الذهب 18880 جنيها.

صناديق الاستثمار في الذهب كشف مجلس الذهب العالمي إن 59 طنا من الذهب بقيمة 3 مليارات دولار خرجت من صناديق الذهب العالمية الشهر الماضى، وأشار أن التدفقات النقدية التي خرجت من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام حتى الآن بلغت 11 مليار دولار أمريكي. وانخفض إجمالي الحيازات لدى الصناديق بمقدار 189 طنًا حتى الآن هذا العام.

وشهدت صناديق الذهب المتداولة المدعومة بالذهب المادى تدفقات خارجية على المستوى الشهرى، حيث خسرت 3 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاضًا قدره 59 طنًا في الحيازات بحلول نهاية سبتمبر، واستقر إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق عند 198 مليار دولار أمريكي، متأثرة أيضًا بانخفاض سعر الذهب بنسبة 4٪ تقريبًا.

بيانات شهر سبتمبر دفعت خسائر الربع الثالث في صناديق الذهب المتداولة إلى 8 مليارات دولار بمقدار 139 طن من الذهب، ومثلت الصناديق في أمريكا الشمالية أكبر خسائر بمقدار 6 مليارات دولار تليها الصناديق في أوروبا، بينما شهدت الصناديق في آسيا دخول تدفقات بنسبة 11%.

صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب شهدت تدفقات خارجية قدرها 224 طنًا في الأشهر الأربعة الماضية كما وصات حيازات الذهب لدى صناديق الاستثمار المتداولة إلى أدنى مستوى لها منذ 3.5 سنوات.

بينما خلال الفترة نفسها خسر الذهب 4.5% فقط من قيمته، وهو أداء مرضٍ بشكل كبير خاصة مع تزامن هذا مع قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما.