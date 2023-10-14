أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 14 أكتوبر 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري 2335 جنيها للجرام وسط تحرك ملحوظ في الطلب على الذهب بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم



عيار 21 يسجل 2335 جنيها.

عيار 18 يسجل 2001 جنيه.

عيار 24 يسجل 2696 جنيها.

الجنيه الذهب 18680 جنيها.

ارتفاع الذهب عالميًا

الارتفاع المفاجئ في الذهب بمقدار 100 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي وتخطيه المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة يزيد من الحذر في الأسواق بإمكانية حدوث تصحيح قوي في أسعار الذهب وذلك إذا مرت عطلة نهاية الأسبوع بدون تطورات جديدة في أزمة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى يواجه الذهب حالياً مستوى المقاومة 1950 دولار للأونصة وهو مستوى قوي قد يدفع الذهب إلى التراجع خاصة في ظل التشبع القوي في الشراء على المؤشرات الفنية اللحظية.

أيضاً الفترة الحالية تشهد احتفاظ المستثمرين بكل من الذهب والدولار والسندات باعتبارها أصول الملاذ الآمن، ولكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، في النهاية سيلجأ المستثمرين إلى التخلي عن أحد الأصول لصالح الآخر وستكون المنافسة قوية أمام الذهب خاصة مع نية البنك الفيدرالي الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم العنيد، وفق تحليل جولد بيليون.