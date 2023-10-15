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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:00 ص
أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الدواجن - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن، فى السوق اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيهًا استجابة لمبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 73 و 75 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وقرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه بدءاً من غدًا الأحد 15 أكتوبر تبدأ المزارع في خفض أسعار بيع الفراخ البيضاء لتسجل 65 جنيها كما تم خفض سعر كرتونة البيض لتسجل 115 جنيها تسليم المزرعة

وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الإعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك، وذلك فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 







الدواجن

اسعار الدواجن

أسعار الدواجن

سعر الدواجن



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