أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 15-10-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 15-10-2023.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، واودن للاستثمارات المالية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.384 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 532.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.24%، والعرب على 7.06%، واستحوذت المؤسسات على 24.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 10.7 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 23.8 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 24592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 8509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1449 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 440.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.67%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 36.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.80%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 187.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.04%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 41.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.64%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.935 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مدينة مصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 31.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.90%.

- مجموعة أي أف جي القابضة بسعر إغلاق 14.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.77%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 36.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.67%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 3.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.56%.