اليوم السابع
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أبو الغيط: سنواصل التحركات حتى يستيقظ الضمير العالمى أمام جرائم الاحتلال

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:42 ص
أبو الغيط: سنواصل التحركات حتى يستيقظ الضمير العالمى أمام جرائم الاحتلال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الحمي الجنونية التي تتصرف بها إسرائيل وحالة السعار لآلة القتل ماهي الا تجسيد لقبح الاحتلال ووحشيته، معتبرا أن العدوان على قطاع غزة يعكس جرائم حرب متراكمة ومخالفات هائلة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، أن الموقف الدولي آخذ في التغير والاستفاقة من هوس دعم إسرائيل إلى واقع أليم يدفع ثمنه أبرياء، مشيرا إلى مواصلة التحركات والاتصالات السياسية حتي يتغير هذا الوضع حتى يستيقظ الضمير العالمي أمام ما يجري من جرائم.







الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

العدوان على قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

دعم فلسطين

جرائم حرب



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