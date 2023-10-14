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وزارة الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي العبور وطيبة الجديدتين

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:28 ص
وزارة الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي العبور وطيبة الجديدتين العبور الجديدة - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية فى منطقة 2600 فدان بالمدينة بمساحات تتراوح من (19م2 :  40م2)، ومخبز بمساحة 600م2 والمقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر – 2600 فدان بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.
 
وأعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من (22م2 :  66م2)، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 26/11/2023.
 
يشار إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهازين المقرر عقد جلسات المزادات بهما.
 
 






وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

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