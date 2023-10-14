نيويورك تايمز: الحرب على غزة وحدت المسلمين بأمريكا.. ووقفات بالجامعات الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أزمة غزة، ومعاناة الفلسطينيين فى القطاع من القصف الإسرائيلى الوحشى، قد وحدت المسلمين الأمريكيين فى حالة من الغضب والحزن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسلمين عبروا عن استيائهم فى صلاة الجمعة، وارتدوا قمصان تحمل شعار "حرروا فلسطين"، والكوفية الفلسطينية.

وفى مسجد بولاية أريزونا، ألقى الإمام عمر الطويل خطبة تدين عمليات القتلى والتهجير للمدنيين الفلسطينيين، ودعا المصلين إلى الصلاة والاحتجاج ودعم الضحايا.

وكان المسلمون من مختلف الطوائف والخلفيات العرقية وأمريكيون من أصل أفريقى واللاجئين الصوماليين فى مينابوليس والمهاجرين الإندونيسيين فى ماريلاند وأمريكيون سوريون فى لوس أنجلوس، قد ركزا على ارتفاع عدد الضحايا فى غزة.





وفى خطبة بمسجد للمسلميين الإندونيسيين، قال الإمام عبد الصمد مداد إن الأحداث التى تقع فى هذه الأيام لا تؤثر فقط على إخواننا وأخواتنا فى الإسلام فى بقعة واحدة صغيرة من الارض، ولكن تؤثر علينا جميعا.

من ناحية أخرى، ذكرت شبكة فوكس نيوز أن حرم الجامعات فى بعض المدن الأمريكية قد شهد مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهاجم المحتجون إسرائيل بسبب تعاملها مع الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية ودعت رابطة طلاب من أجل العدالة لفلسطين بجامعة نورث كارولينا فى تشابل هيل إلى يوم من أجل المقاومة يوم الخميس الماضى، ونصحت الطلاب بالظهور مرتدين الأقنعة وتغطية الوجه وملابس مدنية. ووقع نحو اثنى عشر مجموعة طلابية على المشاركة فى الاحتجاج. وشمل الاحتجاج ترديد شعارات من النهر إلى البحر، فى إشارة لحق الفلسطينيين فى أراضيهم.