ننشر نتيجة انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ.. أحمد الجنزوري نقيبا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة كفر، نجاح الدكتور أحمد الجنزوري في تولي منصب نقيب أطباء كفر الشيخ، وكان منافسه الدكتور وائل أبو المجد مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وفاز بالمقعد النقابي للعضوية فوق السن، والذي يشمل الأطباء الذين يعملون لأكثر من 15 عامًا، الدكتور إبراهيم عبد المنعم والدكتور أحمد مصباح بيومي، حيث حصلوا على ثقة الأعضاء، وبالإضافة إلى ذلك، تم فوز الدكتور محمد فكري بالمقعد النقابي للعضوية تحت السن، والذي يشمل الأطباء الذين يعملون لأقل من 15 عامًا. وفاز الدكتور محمود زيدان أيضًا في هذا المقعد.

ويعد فوز الدكتور الجنزوري وفريقه إنجازًا مهمًا يؤكد قدرتهم على تمثيل ومصلحة الأطباء في محافظة كفر الشيخ. ومن المتوقع أن يعمل الجنزوري على تعزيز التعاون والتواصل بين الأطباء وتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ، قد قررت في وقت سابق مد فترة التصويت وذلك بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأطباء للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.