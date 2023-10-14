ننشر مواقيت الصلاة السبت 14/10/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:41 ص

موعد صلاة العصر 58: 3

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:44

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:46

موعد صلاة العصر 4:02

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:49 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:25

موعد صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:17

وقت صلاة الظهر 12:29

موعد صلاة العصر 3:47 م

وقت صلاة المغرب 6:17 م

وقت صلاة العشاء 7:31 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:35 ص

موعد صلاة العصر 55: 3

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:38