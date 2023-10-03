نقابة المعلمين تعلن تأييدها للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة المهن التعليمية، تأييد جموع معلمى مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه فى الانتخابات المقبلة لفترة رئاسية جديدة، خلال مؤتمر " حكاية وطن " الذى يعد بمثابة وثيقة لتسجيل إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وتعريف المصريين بحقيقة ما شهدته مصر من مشروعات فى وقت قياسى.

وأوضح نقيب المعلمين، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام اتسم بالمصارحة والمكاشفة لجموع الشعب المصرى حول الخطط التنموية وأهميتها وما تواجهه الدولة من تحديات، وكيف تجاوز شعب مصر العظيم بقيادة الرئيس السيسى، ما قام به أهل الشر من دمار وخراب، واستطاعوا بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلف الزناتى أن مداخلات الرئيس السيسى وتعقيبه على ماقدمته الدولة فى كل قطاعاتها خلال مؤتمر "حكاية وطن"، يعكس قدرة القائد على استلهام روح المصرى الأصيل لأحداث نهضة تنموية كبيرة تم تنفيذها بسواعد أبنائه ومؤسساته بقياده حكيمة ومدركة لكل كبيرة وصغيرة ولديها هدف واحد وهو صالح الوطن.

وأوضح "الزناتى" أن كلمة الرئيس السيسى فى ختام المؤتمر والتى شهدت إعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة، أكد خلالها على ثوابت إدارة الدولة، والمستندة إلى تنمية الوطن والمواطن من خلال رؤية واضحة وإرادة قوية على التنفيذ، وإيمانه بقدرة المصريين على صنع الإنجازات للتغلب على كل الظروف.

كانت نقابة المعلمين نظمت مؤتمرا حاشدا ضم معلمين من كل أنحاء الجمهورية ، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة، لفترة رئاسية جديدة، وأكد المساركون أن انجازات الرئيس لا تخطئها عين، واستطاع هزيمة أهل الشر وجفف منابع الإرهاب وقضى على مخاطره، واستعاد لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان، هو الأقدر على قيادة دفة الوطن خلال المرحلة المقبلة.