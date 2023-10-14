نائب محافظ كفر الشيخ يشارك في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، فى فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور، باحتفالية كبرى شهدها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونواب محافظات القليوبية وسوهاج، ولفيفٌ من رؤساء الجامعات، والسفراء، وعددٌ من ممثلى الدول والمؤسسات العربية والأجنبية، وممثلى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورجال الأعمال، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية عددًا من الكلمات حول تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتوفير التدريب الفنى والمهنى اللازم للكوادر البشرية؛ للارتقاء بالمنتج المحلى، شملت كلمة لرئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس أكاديمية البحث العلمى.

وتضمن الحفل عروضًا فنية وفلكلورية، ومسابقة لـ(ملكات جمال التمور)، وأفلامًا تسجيلية بعنوان (تمور الواحة.. إرث الماضى وخير المستقبل)، و(ملتقيات الخير.. لنا وللغير). واختتم بإهداء درع المحافظة لضيوف الملتقى تقديرًا لجهود التعاون، وتكريم مبادرة أيادى مصر بالمحافظات المُشاركة، كما تم منح جائزة لأكبر مزرعة نخيل بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة، وجائزة لأكبر مزرعة تمور متنوعة بالمحافظة وفى ختام الفعاليات قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، درع المحافظة إهداء إلى عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.



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نائب محافظ كفر الشيخ خلال المهرجان