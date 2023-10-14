مياه المنوفية: بدء تنفيذ أنشطة التوعية المائية بمدارس المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أنشطة توعوية متعددة بعدد من مدارس المحافظة بهدف نشر الوعي المائي لدي للطلاب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة للمحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .

وأكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه سيتم تنفيذ عدة أنشطة التوعية بمختلف مدارس المحافظة وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية بهدف نشرثقافة الوعي المائي وتوصيل رسائل مختلفة تهدف لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدي النشء.

وأضاف، أن فريق التوعية نفذ عدة أنشطة لتعريف الطلاب علي أهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياه بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسرة والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على الصرف الصحى بالمنازل .

وتابع، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعليه داخل المدرسه من ورش حكي و مسابقات فنيه ومسابقات تلوين ولأنشطه تفاعلية وتوعيه الطلاب بالخط الساخن 125 والخدمات التي يقدمها وكذلك تعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها مثل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تحث على ترشيد الاستهلاك.