رئيس مياه المنوفية يتفقد سير العمل داخل فرع الشركة بشبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية عدد من الادارات التابعة لفرع الشركة بشبين الكوم لمتابعة مايتم من أعمال والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه ضمن جولاته الميدانية لمتابعة ما يتم من أعمال داخل الأفرع التابعة للشركة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه نجيب، جميع العاملين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال الموكلة بشكل سريع ومنظم

وشدد نجيب على ضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن استقبالهم وسرعة تقديم كافة الخدمات والاجراءات اللازمة بصورة ميسرة لكسب ثقة المواطنين وإرضائهم وسرعه الرد على جميع الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية .